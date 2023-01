Iceberg do tamanho da cidade de SP se desprende na Antártica

Apoie o 247

ICL

247 - Cientistas informaram nesta segunda-feira (23) que um iceberg com tamanho próximo ao da área da cidade de São Paulo (SP) deixou de fazer parte da plataforma de gelo nesse domingo (22), próxima a uma estação científica britânica na Antártica, no polo Sul da Terra. O bloco de gelo, de 1.550 quilômetros quadrados (km²), se desprendeu da banquisa entre 16h e 17h (horário de Brasília) de domingo. A informação foi publicada pela agência AFP.

O British Antarctic Survey (BAS) disse que o desprendimento do gelo não foi consequência da mudança climática. O BAS defende interesses do Reino Unido e faz estudos nas regiões polares na Antártica. O órgão fica em Cambridge, na Inglaterra (Europa). Reino Unido é uma região formada por Grã-Bretanha (Escócia, País de Gales e Inglaterra), e Irlanda do Norte.

>>> Estudo mostra que o núcleo da Terra gira mais devagar. Confira possíveis consequências

Em fevereiro de 2022, a extensão de gelo na Antártica alcançou o mínimo já registrado em 44 anos de observações de satélite. Foi o que mostrou um relatório anual do programa europeu sobre mudança climática Copernicus.

Em 2021, houve um derretimento de um iceberg, de 4.000 quilômetros (km), ao norte do lugar de onde se desprendeu, em 2017. Depois desse acontecimento no ano retrasado, foram liberadas mais de 150 bilhões de toneladas de água doce misturada com nutrientes, o que preocupou os cientistas por seu impacto em um ecossistema frágil.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.