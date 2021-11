Indígenas da América Latina marcham pela preservação da Amazônia na COP26

Apoie o 247

Por Nathalia Urban, de Glasgow - A aliança de grupos indígenas de toda a América Latina, a Minga Indigena, marcharam em Glasgow, na Escócia, para trazer suas reivindicações para a COP26.

Márcia, do povo Woarani de Yasuní, declarou: “Viemos da selva amazônica no Equador. Viemos de muito longe, mas estamos muito felizes por estar aqui presentes para contar ao mundo o que está acontecendo em nosso planeta. É isso que queremos compartilhar com vocês”.

Povos indígenas de toda a Amazônia latino-americana vieram a Glasgow para deixar uma mensagem aos líderes mundiais: "Os povos ancestrais salvarão o mundo"!

#CopCollab26

