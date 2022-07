Indígenas lançarão entidade para representar 75 mil universitários

O número de índios no ensino superior chegou a 75 mil em 2020, informou a comissão organizadora do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas edit

247 - Estudantes indígenas do ensino superior do Brasil terão nesta semana uma reunião, com o objetivo de lançar uma entidade para defender interesses dos índios dentro de universidades. A expectativa é reunir pelo menos 2.000 alunos e convidados como Sonia Guajajara e Alok. Mais de 57 mil estudantes indígenas cursavam o ensino superior no país em 2018, segundo o Ministério da Educação. O número chegou a 75 mil em 2020, informou a comissão organizadora da 9ª edição do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (Enei).

A 9ª edição do Encontro Nacional de Estudantes Indígenas (Enei) acontece de 26 a 29 de julho na Universidade Estadual de Campinas (SP), de acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (25) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Estudante de Engenharia Elétrica da Unicamp, Arlindo Baré, membro da comissão organizadora do Enei, afirmou que a "ideia é trazer a identidade do movimento indígena para o contexto acadêmico, com uma organização representativa que proponha e cobre espaços na educação superior".

"A constituição brasileira não reconhece nossa diversidade cultural, por isso defendemos o conceito de plurinacionalidade e queremos trazer este debate para o país por meio da educação", disse.

