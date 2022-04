Indígenas marcham contra projeto de Bolsonaro que abre suas terras à mineração

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Cerca de 7 mil indígenas marcharam em Brasília, na tarde de hoje (11), contra o Projeto de Lei 191/2020, de autoria do governo de Jair Bolsonaro, que autoriza a exploração em grande escala de atividades danosas ao meio ambiente em territórios já demarcados, como mineração, garimpo, atividades agropecuárias e construção de hidrelétricas. A atividade integra a agenda do Acampamento Terra Livre (ATL), que começou no último dia 4 e vai até esta quarta-feira (14), na capital federal.

O percurso dos manifestantes incluiu o Ministério das Minas e Energia, onde fizeram o ato político “Ouro de Sangue”, chamando atenção para a violência e as violações de direitos sofridas pelos povos indígenas sobretudo com a chegada de Bolsonaro à Presidência. Com ele veio o apoio a garimpeiros e desmatadores por meio de discursos, ações e criação de políticas que fizeram explodir a devastação dos territórios, o desmatamento, a contaminação dos rios, as doenças, a fome e a morte entre os povos da floresta.

O ATL, que tem apoio de movimentos sociais e personalidades, tem como objetivo pressionar o governo, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal e também representantes de governos estrangeiros para temas urgentes relativos à questão indígena, como a demarcação de terras, mas também ambientais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na semana passada, as lideranças Sonia Guajajara, Eloy Terena, Elisa Pakararu e André Guajajara estiveram com o embaixador da Alemanha, Heiki Thoms, para falar sobre o apoio à agenda dos povos indígenas, o fortalecimento das suas organizações e a retomada de anúncios feitos na COP26, quando a Alemanha foi favorável a zerar o desmatamento de florestas tropicais e a direcionar recursos para povos indígenas no valor de 1,7 bilhões de dólares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que visitará o Acampamento Terra Livre na manhã desta terça-feira (12).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE