Influencer indígena, Samela Sateré reforça: 'a gente não precisa fazer só reflorestamento, mas reflorestar a mente'

Apoie o 247

ICL

247 - Uma das principais vozes da nova geração do movimento indígena e ambiental no Brasil, a jovem Samela Sateré Mawé, 26 anos, destacou a importância da preservação ambiental e dos direitos dos índios. "As pessoas precisam entender que elas são a terra, elas são o bioma, e que esse é o pensamento indígena. A gente não precisa fazer só reflorestamento, mas ‘reflorestar a mente’ das pessoas para a cura da terra", disse. "Nunca mais um Brasil sem nós", complementou em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Com mais de 100 mil seguidores somente no Instagram, Samela aproveita as plataformas para compartilhar suas experiências no movimento. “Estar nas redes já é um processo político de desmistificação, desconstrução, de descolonização e de denúncia”, disse.

“É muito importante que a pauta da comunicação esteja atrelada ao movimento. Porque, assim, a gente não fica dependente dos grandes veículos que, muitas vezes, não representam os povos indígenas tais quais nós somos e não abordam as nossas narrativas tais quais elas são”, acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.