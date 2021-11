Inpe: alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde em outubro

Apoie o 247

247 - O Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou nesta sexta-feira (12) um levantamento apontando que a Amazônia Legal teve uma área de 877 quilômetros quadrados (km²) sob alerta de desmatamento, um aumento de 5% na comparação com 2020 e recorde para o mês na série histórica. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

A Amazônia Legal representa 59% do território brasileiro, e engloba a área de 8 estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Maranhão.

De acordo com Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima, os números mostraram que o governo Jair Bolsonaro não tem a menor intenção de cumprir os compromissos assinados na COP26. "As emissões acontecem no chão da floresta, não nas plenárias de Glasgow", disse.

"Em Glasgow, o governo montou um enorme espaço para vender a ilusão de que tem compromisso ambiental. Mas para o mundo, o que interessa não são os metros quadrados do stand brasileiro , e sim os quilômetros de floresta que são destruídas todos os dias", complementou.

