Japão se compromete com R$ 13 milhões ao Fundo Amazônia em encontro bilateral do G20

247 - O Japão anunciou, nesta quinta-feira (22), uma doação de 400 milhões de ienes, o equivalente a cerca de R$ 13 milhões, ao Fundo Amazônia. A iniciativa, revelada durante uma reunião bilateral entre a ministra das Relações Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, e o ministro brasileiro, Mauro Vieira, ocorreu às margens do encontro de chanceleres do G20. A informação foi confirmada pelo jornal Folha de S. Paulo.

A contribuição financeira do Japão, embora não seja de um montante elevado, é vista como um gesto simbólico de apoio às iniciativas de combate ao desmatamento na floresta amazônica e às mudanças climáticas. A decisão reflete um novo ingresso de apoio internacional para o Fundo Amazônia, que até então contava principalmente com doações da Noruega, Alemanha, Suíça, Petrobras e Estados Unidos.

Atualmente, a Noruega é o maior doador do fundo, representando quase 90% dos recursos recebidos, seguida pela Alemanha, Suíça, Petrobras e Estados Unidos. No entanto, o comprometimento do Japão evidencia uma expansão do apoio internacional à preservação da Amazônia.

Segundo dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), responsável pela gestão dos recursos, o Fundo Amazônia angariou R$ 726 milhões em 2023, com um total de R$ 3 bilhões disponíveis para projetos. Além disso, outros R$ 3,1 bilhões estão prometidos por países como Estados Unidos, Noruega, Reino Unido, União Europeia e Dinamarca, indicando um crescente engajamento global na proteção da maior floresta tropical do mundo.

