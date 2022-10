Kátia Abreu comenta nova lei na Europa e diz que Bolsonaro prejudica o Brasil: 'só Lula pode reverter situação caótica' (vídeo)

A senadora Kátia Abreu afirmou em vídeo que o desmatamento, que aumentou durante o governo Jair Bolsonaro, prejudica os interesses econômicos do Brasil edit

247 - A senadora Kátia Abreu (PP) fez um alerta ao agronegócio brasileiro. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela comentou sobre a lei ambiental aprovada no Parlamento Europeu em setembro deste ano, que proíbe a importação de produtos produzidos em áreas que tenha havido qualquer tipo de desmatamento, ilegal ou legal.

Segundo Abreu, que foi presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e é atual presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, os principais alvos são a soja e carne bovina, “nossos dois principais produtos de exportação”.

Ela ainda lembra que a União Europeia é o “segundo maior exportador dos nossos produtos agropecuários” e que a lei foi estimulada pelo aumento do desmatamento da Amazônia a partir de 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro (PL).

“A diplomacia brasileira está muito apreensiva, pois a opinião geral é de que a imagem do Brasil na área ambiental se deteriorou progressivamente no exterior”, diz a senadora. “A nossa perda de credibilidade na comunidade internacional chegou ao limite. Somos considerados um país irresponsável no que diz respeito às mudanças climáticas”, continua.

“Este é o verdadeiro risco Brasil, pois se confirmando esse quadro, teremos uma redução drástica das nossas exportações, afetando diretamente o emprego, os preços e a balança comercial. Todos os brasileiros pagarão essa conta”, explica.

“Leia o que está sendo escrito lá fora sobre o governo Bolsonaro e o Brasil. Votar no Lula não é uma ameaça às nossas fazendas e aos nossos negócios. Neste momento, só ele pode conseguir reverter essa situação caótica”, conclui.

