Líder indígena brasileiro denuncia efeitos das mudanças climáticas

247 - A mudança climática afeta profundamente a vida dos povos indígenas devido a incêndios, inundações e outros fenômenos semelhantes, alertou neste domingo (13) hoje Zé Bajaga Apurinã, líder de uma comunidade indígena brasileira, informa a Prensa Latina.

No passado, a estação chuvosa era muito regular, mas hoje é diferente, situação que também ocorre com as enchentes, disse o líder indígena.

Agora não podemos trabalhar o dia todo nos campos por causa das altas temperaturas, disse ele em entrevista ao jornal egípcio Al Ahram.

Com seu tradicional cocar de penas, Bajaga Apurinã disse que por esses motivos decidiu participar da 27ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que está sendo realizada no Egito.

Estamos aqui para trazer um recado a todos os governantes e empresários: o que eles fazem não só coloca em risco os povos indígenas, mas também todo o planeta e os seres vivos, ressaltou.

