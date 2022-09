Lideranças indígenas brasileiras protestam contra Bolsonaro em Nova York

Apoie o 247

ICL

247 - Diversas organizações e lideranças indígenas brasileiras estão organizadas para realizar atos em defesa da proteção ambiental no Brasil e contra a destruição das florestas e o genocídio indígena no País, durante a Semana Climática em Nova York. Nesta semana também acontece a 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Nesta terça-feira (20), o protesto é chamado pelo DDB NY (Defend Democracy Brazil), APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), Greenpeace, Amazon Watch e Reverend Billy and the Stop Shopping Choir, com suporte de grupos da comunidade e Comitês Populares de Luta em defesa da campanha do ex-presidente Lula.

Um protesto na Black Rock acontece na quinta-feira (22) e é chamado por várias organizações ambientalistas e de solidariedade indígena.

Na sexta-feira, dia 23, diversos movimentos da cidade, entre elas os jovens da Greta T. Fridays for Future, se reúnem na maior marcha pelo clima. O ato será realizado próximo da sede da ONU com o apelo “O futuro é indígena. Fique com os povos indígenas do Brasil”, no mesmo local e horário da convocação bolsonarista - 8h (mais informações no card abaixo).

No sábado (24), diversos grupos de mulheres, movimentos sociais, trabalhadores e estudantes, artistas, brasileiros eleitores da região e apoiadores de Lula reúnem-se na cidade na reta final das eleições, no ato chamado de “NY com Lula NY”, organizado pelos Comitês Populares de Luta e Voz e Voto, com apoio do DDB e do MRE (Mulheres da Resistência).





Durante a Semana Climática, povos indígenas colorem Nova York com projeção nos prédios, cobrando a proteção aos biomas, territórios e vidas dos povos originários.#DemarcaçãoJá #LutaPelaVida #emergenciaclimatica pic.twitter.com/bLKEwsN0aX — Apib Oficial (@ApibOficial) September 19, 2022

A liderança Dinamam Tuxá,está em Nova York Para a semana climática, afim de pautar as denúncias dos povos indígenas do Brasil contra as violências nos nossos territórios enquanto, lutamos contra a crise climática.



Confira: https://t.co/GgsHaEu4IS#DemarcaçãoJá #LutaPelaVida pic.twitter.com/J8TPcGdtWy September 19, 2022

Toya Manchineri coordenador da COIAB ( @coiabamazonia) , está em Nova York para a semana climática junto com uma delegação de lideranças da APIB



Em ato de projeção ressalta sobre os ataques sofridos pelos povos indígenas dos Brasil.



Confira: https://t.co/GgsHaEu4IS pic.twitter.com/h02Gc9Dvx7 — Apib Oficial (@ApibOficial) September 19, 2022

Ontem à noite, ativistas destacaram no coração da cidade de Nova York a destruição de florestas e terras indígenas e as ameaças à vida e aos direitos dos povos indígenas no Brasil.#respeitemospovosoriginarios #respeitemospovosindigenas #IndigenousRights #NewYorkCity pic.twitter.com/bheFJ7Rql4 — Thiago//gay//atleticano//mangueirense) #lula2022 (@thiagorleao13) September 19, 2022

Ao lado de indígenas, Alok faz show na cobertura da sede da ONU para promover pauta ambientalhttps://t.co/l9OihZoQPN — Brasil 247 (@brasil247) September 19, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.