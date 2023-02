Lula a Biden: cuidar da Amazônia é cuidar do planeta

Apoie o 247

247 — Em conversa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o presidente Joe Biden, durante visita do chefe de Estado brasileiro aos Estados Unidos, o presidente brasileiro destacou a importância da preservação ambiental, e tocou no assunto da Amazônia. “Cuidar da Amazônia hoje é cuidar do planeta Terra e cuidar do planeta Terra é cuidar da nossa sobrevivência”, disse Lula.

O presidente brasileiro prometeu novamente levar o país ao desmatamento líquido zero até 2030 e transformar a Amazônia em um “centro de pesquisa compartilhado” com o mundo todo. O intuito deste centro é tirar proveito da biodiversidade da região e melhorar a qualidade de vida da população local.

Lula também conclamou Biden a conversar sobre uma governança global de mudanças climáticas, defendendo coordenação e punição a governos e empresas sobre o cumprimento das metas.

