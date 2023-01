Lula articula para reunir cúpula internacional e firmar pacto de proteção da Amazônia até junho

A data dependerá da agenda de viagens dos petistas e das condições de articulações com os países que integram a OTCA edit

Apoie o 247

ICL

247 — O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articula para reunir cúpula internacional e firmar pacto de proteção da Amazônia até junho, segundo o jornal O Globo . Lula quer reunir em um encontro inédito os nove presidentes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) no Brasil no primeiro trimestre.

O grupo é composto por Bolívia, Peru, Colômbia, Guiana, Equador, Venezuela, Guiana Francesa e Suriname, além do Brasil.

Segundo o jornal O Globo, a data dependerá da agenda de viagens dos petistas e das condições de articulações com os países que integram a OTCA. Ainda, Lula deverá aproveitar a reunião da Comunidade de Estados Latinoamericanos e Caribenhos (Celac), em sua primeira viagem internacional como presidente, em Buenos Aires, para acertar os detalhes do encontro, em janeiro, de acordo com a reportagem.

O atual governo avaliar usar os recursos do Fundo Amazônia, patrocinado por Alemanha e Noruega, suspenso durante o governo Jair Bolsonaro (PL) — e reativado agora — em projetos de países vizinhos amazônicos, não só no Brasil. Há hoje R$ 2,5 bilhões parados no Fundo Amazônia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.