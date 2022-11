Lula assume protagonismo na COP27 ao se reunir no mesmo dia com autoridades climáticas do EUA e da China

Lula se reunirá, nesta terça-feira (15), com Xie Zhen Hua, Alto Representante Chinês para o Clima, e com John Kerry, que comanda a Autoridade Climática nos Estados Unidos edit

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá nesta terça-feira (15), durante a Cúpula da Cúpula das Nações Unidas sobre Mudanças Climática (COP27), com Xie Zhen Hua, o Alto Representante Chinês para o Clima, e com John Kerry, que comanda a Autoridade Climática nos Estados Unidos.

Segundo o jornalista Jamil Chade, do UOL, “para observadores, o fato de Lula encontrar no mesmo dia americanos e chineses manda um sinal de que o Brasil quer ouvir todos os lados, sem um alinhamento automático”.

“No caso específico da China, o interesse do Brasil é o de ampliar a cooperação com seu maior parceiro comercial. Mas não se limitar apenas a vender matéria-prima. O diálogo com Pequim, portanto, passa também por compromissos em outros setores, entre eles o ambiental”, ressalta o jornalista.

No encontro com Kerry, Lula deverá dar garantias “de que seu governo colocará a questão ambiental no centro da estratégia de política externa, além de dar sinalizações de que recursos serão colocados para reerguer órgãos ambientais no Brasil. Lula, porém, também leva um discurso para a COP27 de que tal mudança não significa abrir mão da soberania nacional e que todos os projetos de cooperação serão feitos com a liderança do governo brasileiro quando o assunto for a Amazônia”, destaca Chade.

