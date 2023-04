Lula e Biden se reencontrarão em cúpula virtual sobre clima e energia na quinta-feira

A cúpula é composta pelas 26 maiores economias do mundo, inclusive os rivais dos EUA China e Rússia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Lula terá um encontro virtual com o homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, na quinta-feira (20). Eles irão participar de uma cúpula para discutir mudanças climáticas, o Fórum das Grandes Economias sobre Clima e Energia (MEF, na sigla em inglês), informa a jornalista Julia Dualibi, em seu blog no G1.

O convite foi enviado ao presidente Lula antes da viagem do petista à China e das declarações do mandatário sobre o papel de Washington em incentivar a guerra na Ucrânia.

A cúpula é composta pelas 26 maiores economias do mundo, inclusive os rivais dos EUA China e Rússia. A previsão é que o presidente Joe Biden faça o discurso de abertura e passe a palavra para os outros líderes. Auxiliares do presidente Lula ainda estão definindo qual vai ser a linha do discurso brasileiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.