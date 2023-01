Lula e Petro se reúnem em Brasília e discutem "pacto para salvar a Amazônia"

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta segunda-feira (2) que teve um encontro com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, para discutir soluções de proteção ao meio ambiente e colocar em prática projetos de energia limpa.

"Um grande pacto para salvar a selva amazônica em favor da humanidade", disse Petro. "Rumo a uma mudança na política de drogas; um Brasil garantidor da paz na Colômbia e o estudo da interligação elétrica das Américas com fontes de energia limpa".

O petista destacou a importância do encontro. "Conversamos sobre a necessidade de unir os países Amazônicos na proteção do meio ambiente e de avançarmos com a transição e integração energética na América do Sul".

Entre as primeiras medidas do governo Lula na área ambiental, está a devolução do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Serviço Florestal para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática.

Antes da posse de Lula, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) firmou com o KfW, o banco estatal de desenvolvimento da Alemanha, um contrato para uma doação milionária ao Fundo Amazônia.

