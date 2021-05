Madeireira por trás do contrabando que envolve Salles tem histórico de infrações ambientais

A Tradelink Madeiras exportou madeira ilegal em pelo menos sete ocasiões. No caso de uma apreensão nos Estados Unidos, o presidente do Ibama, Eduardo Bim, assinou despacho para dispensar a necessidade de autorização para a madeira brasileira edit

247 - A Tradelink Madeiras, apontada pela Operação Akuanduba da Polícia Federal (PF), como exportadora da madeira ilegal no caso que envolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem um histórico de problemas com a Justiça brasileira por infrações ambientais.

Em pelo menos sete ocasiões, a empresa de Londres exportou madeira ilegal, revela Fausto Macedo, no Estadão. Foram cinco contêineres destinados aos Estados Unidos, um para a Dinamarca e um para a Bélgica.

Em 17 de janeiro, autoridades norte-americanas foram notificadas sobre a procedência ilegal da carga, que foi apreendida. A empresa foi autuada por autoridades ambientais brasileiras.

Em fevereiro, representantes da empresa se reuniram com o superintendente do Ibama no Pará, e com o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. No encontro, foram apresentados documentos que mostram que os pedidos de licença de exportação não foram concluídos.

No dia 21 de fevereiro, o adido da Embaixada dos EUA se reuniu com o presidente do Ibama, Eduardo Bim, e expôs as irregularidades da carga apreendida nos EUA.

Durante esse processo, aponta a PF, Bim assinou um despacho para "dispensar a necessidade de autorização específica para exportação dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa em geral, em descompasso com o estabelecido" pela legislação.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.