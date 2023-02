Mais de 60 organizações repudiam fala do governador de Roraima sobre os ianomâmis

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - Pastorais e movimentos sociais repudiaram a fala “desumana e leviana” do governador bolsonarista de Roraima Antônio Denarium (PP) sobre os Yanomami. Em entrevista nesta segunda-feira (30), ele afirmou que não existe desnutrição e que “… eles (os povos indígenas) têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”. A manifestação já havia sido criticada ontem pelo Conselho Indígena de Roraima (CIR) e a Hutukara Associação Yanomami (HAY).

Em nota divulgada nesta terça-feira (31), os signatários destacam a morte de 570 crianças de diversas comunidades impactadas pelas ações dos garimpeiros. E a crise humanitária que afeta também os jovens e adultos. “Denarium sancionou duas leis em apoio ao garimpo em Roraima, em meio ao avanço na piora da saúde Yanomami. Portanto, é responsável por essa crise humanitária. É responsável pelo genocídio Yanomami!”, dizem, em trecho do documento.

As organizações se referem a iniciativas que foram barradas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A primeira, uma lei de fevereiro de 2021, de iniciativa do próprio governador, que liberava todos os tipos de garimpo no estado com uso de mercúrio independentemente de estudos prévios. Essa substância química é um metal pesado usado para separar o ouro dos sedimentos. Tóxica ao sistema nervoso central, causando doenças graves, é também extremamente danosa ao meio ambiente.

Governador sancionou lei para proteger garimpeiros invasores

Em julho do ano seguinte, o governador cedeu a pressões de garimpeiros e até de um empresário local, investigado por dar apoio logístico ao garimpo na Terra Yanomami, e sancionou nova lei. Essa lei protegia o patrimônio de garimpeiros ilegais ao proibir agentes de fiscalização de destruir maquinários desses invasores.

As entidades consideram os comentários do governador aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) extremamente racistas, preconceituosos e desumanos. Além de ser “uma falta de respeito e sensibilidade neste momento, em que várias vítimas Yanomami estão morrendo por malária, desnutrição aguda entre outras doenças que poderiam ter sido evitadas”. Tal posição se torna ainda mais grave diante da situação em que se encontram os povos indígenas de Roraima, em especial os Yanomami. Na oportunidade, também denunciam Denarium e o ex-presidente Jair Bolsonaro por violarem a Constituição Federal Brasileira e os direitos humanos.

NOTA DE REPÚDIO AO GOVERNADOR ANTÔNIO DENARIUM

Nós, das pastorais e dos movimentos sociais de Roraima, repudiamos o posicionamento na fala desumana e leviana do governador Antônio Denarium (PP), sobre o povo Yanomami, alegando que não existe desnutrição e que “…Eles têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”. Diante da crise humanitária, levando a morte de 570 crianças de diversas comunidades impactadas diretamente pela prática de garimpo ilegal, Denarium sancionou duas leis em apoio ao garimpo em Roraima, em meio ao avanço na piora da saúde Yanomami, portanto, é responsável por essa crise humanitária. É responsável pelo genocídio Yanomami!

Os comentários, publicados em uma matéria de repercussão nacional, são extremamente racistas, preconceituosos e desumanos diante da tal situação e isso mostra um total desconhecimento por parte do governador da realidade dos povos indígenas em Roraima, sobretudo, os Yanomami. É uma falta de respeito e sensibilidade neste momento em que várias vítimas Yanomami estão morrendo por malária, desnutrição aguda entre outras doenças que poderiam ter sido evitadas. Os dados de várias entidades, como Fiocruz e ISA, apontam que as práticas ilegais do garimpo estão associadas a alto índice de malária na TI Yanomami.

O governador Denarium, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, viola a Constituição Federal Brasileira e os direitos humanos quando não fez e não faz nada para impedir a invasão massiva de garimpeiros, muitos apoiados por uma rede de empresários locais e nacionais, ao contrário, só estimulou esse crime durante todo o seu primeiro mandato.

Exigimos que o governador de Roraima seja punido, conforme a lei, diante de tal ameaça ao povo Yanomami, pelo crime de genocídio.

Assinam a nota:

Pastoral Indigenista CEBS Roraima Núcleo de Mulheres de Roraima – NUMUR Coletivo Elas por Elas do PT-Roraima Centro de formação Patarayu REPAM Juventudes Levante Popular da Juventude Partido Rede Sustentabilidade Elo Boa Vista Articulação Comboniana de Direitos Humanos CAPDEVER -Centro Afro de Promoção e Defesa da Vida -BA MOTUMBAXÉ de Salvador BA Comissões de Justiça e Paz de Salvador BA Pastorais Sociais RR Repam RR Frente Brasil Popular Roraima CDVHS CE Conselho Indigenista Missionário – Cimi Nacional Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Roraima- SINDSEP/RR PSOL Roraima Comitê Popular de Luta Formação de Professores, práticas pedagógicas e epistemologias do professor do campo/no campo (FPEC) Comissão Pastoral da Terra-Regional Roraima Pastoral da Juventude Centro de Juventude Cajueiro Instituto EcoVida – RR Rede Amazonia Negra Conselho Indigenista Missionário (Cimi) Regional Norte 1 AM/RR. Cordimarianas – Amajari Partido dos Trabalhadores (PT/RR) REDES Rede de Solidariedade – São Paulo Missionários Oblatos de Maria Imaculada-OMI. Província do Brasil Instituto Trinitas – Missionárias Servas do Espírito Santo – São Paulo Justiça e paz e integridade da criação (JUPIC) do Verbo Divino do Brasil CEDHU – Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini, Salvador – Bahia Conferência dos Religiosos do Brasil – CRB Regional Manaus Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude Rede um Grito Pela a Vida – Manaus Irmãs Scalabrinianas VIVAT INTERNATIONAL Brasil Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST/RR) Área missionária São João Batista Grito dos Excluídos Nacional Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Fronteiras (GEIFRON/UFRR) CMP – Central dos Movimentos Populares Nacional Comunidade Comboniana Fortaleza – CE Justiça nos Trilhos Rede Cidadania Açailândia – MA Comunidade Comboniana Piquiá, Açailândia – MA CEDHOR Santa Rita – PB Instituto das Irmãs da Santa Cruz Comunidade Comboniana Boa Vista-RR Rede Sustentabilidade/RR CBJP Nacional Campanha A vida por um fio Nacional Movimento Purake Irmâzinhas da Assunção CONTAG Nacional SMDH Nacional COOREMM Santa Rita PB CNLB – Conselho Nacional Leigos e Leigas do Brasil em Roraima Renovação Carismática de Roraima Irmãs de São José de Rochester Pastoral Universitária de Roraima

