Manifestantes gritam 'Fora Bolsonaro' na COP26 (vídeo)

Jair Bolsonaro continua se desmoralizando cada vez mais fora do Brasil. Na conferência do clima, em Glasgow, na Escócia, manifestantes pediram o afastamento dele e o responsabilizaram por boa parte das mortes durante a pandemia no Brasil edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247, com Reuters - Manifestantes foram nesta sexta-feira (5) às ruas de Glasgow, na Escócia, e pediram o afastamento de Jair Bolsonaro, chamado de "genocida" pelos participantes do ato - a CPI da Covid atribuiu nove crimes de Bolsonaro. Mais de 80 jovens brasileiros participarão da COP 26 para a discussão sobre medidas contra as mudanças climáticas.

Também é esperado um protesto da ativista Greta Thunberg, 18 anos, na ação chamada de Fridays For Future (Sexta-feiras pelo futuro, em tradução livre).

De acordo com o presidente do evento, Alok Sharma, negociadores que participam da conferência têm de fazer uma pressão extra nas próximas 24 horas para assegurar avanços suficientes para permitir um resultado bem-sucedido das conversas na próxima semana.

PUBLICIDADE

"Não é possível que um grande número de questões não resolvidas continuem assim na semana dois", disse ele em nota publicada pela ONU.

"Neste contexto, faço um apelo aos coordenadores, aos grupos e a todas as delegações que acelerem as discussões nas próximas 24 horas, concentrando esforços no conjunto equilibrado de questões que são críticas para o que precisa ser alcançado aqui em Glasgow", afirmou.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE