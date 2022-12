Marcelo Xavier é exonerado da presidência da Funai

Apoie o 247

ICL

247 - Faltando poucos dias do fim do governo Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio), Marcelo Xavier, foi exonerado do cargo nesta quinta-feira (29), informa a Folha de S. Paulo.

"Xavier assumiu a Funai em 2019 e, logo depois, o indigenista Bruno Pereira, então chefe da Cgiirc (Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recente Contato), pediu para se afastar do cargo. Quando deixou o cargo para atuar na Univaja (União dos Povos Indígeas do Vale do Javari), ele afirmava que obstáculos do governo Bolsonaro e da gestão de Xavier à frente da fundação o impediam de continuar o seu trabalho de defesa dos povos indígenas, sobretudo os isolados. Pereira acabou assassinado em junho deste ano, no Vale do Javari, junto com o jornalista inglês Dom Phillips. Durante as investigações sobre o desaparecimento de Bruno e Dom, Xavier chegou a dizer que os dois desapareceram por terem se colocado em risco ao entrar na Terra Indígena (TI) do Vale do Javari sem autorização do órgão", lembra a reportagem.

No governo Lula (PT), a Funai estará sob os comandos do Ministério da Justiça e do Ministério dos Povos Indígenas, que será chefiado pela deputada federal eleita, Sônia Guajajara (Psol).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.