Marina atribui aumento do desmatamento em fevereiro a "revanche" contra ações do governo Lula

"Neste momento, estamos identificando que tem uma ação criminosa mesmo no período chuvoso", disse a ministra do Meio Ambiente edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, atribuiu o aumento do desmatamento na Amazônia em fevereiro ao que caracterizou como "revanche" contra ações tomadas pelo governo no sentido de cortar a atividade.

"É uma revanche às ações que já estão sendo tomadas na ponta e vamos continuar trabalhando. Não somos como governos anteriores. Os dados são transparentes, e as pessoas têm acesso a eles em tempo real, exatamente para que possamos atuar de acordo com a gravidade do problema. Neste momento, estamos identificando que tem uma ação criminosa mesmo no período chuvoso", disse a ministra, após participar de uma reunião no Itamaraty com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry.

Dados divulgados na semana passada pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que 209 km² de floresta foram desmatados na Amazônia Legal até o dia 17 de fevereiro –a maior marca para o mês em toda a série histórica, iniciada em 2015.

Os dados contrastam com os registrados em janeiro, quando o acumulado de alertas de desmatamento foi de 167 km², uma queda de 61% em relação ao mesmo mês de 2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.