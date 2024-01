Marina reprova subsídios para combustíveis fósseis e propõe ênfase em 'petróleo zero'

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima defendeu ainda que as empresas produtoras de petróleo devem se transformar em companhias produtoras de energia edit

(Reuters) - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta terça-feira (16) durante painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que a humanidade terá de decidir em algum momento pelo fim dos combustíveis fósseis.

A ministra defendeu que o processo de transição para o fim do uso desses combustíveis deverá envolver os produtores e consumidores de petróleo, e apontou que o mundo vive uma "contradição", na qual países ainda gastam bilhões de dólares em subsídios para combustíveis fósseis, ao mesmo tempo em que hesitam em colocar recursos em investimentos para a transição energética.

Marina defendeu ainda que as empresas produtoras de petróleo devem se transformar em companhias produtoras de energia e, indagada sobre a possibilidade de exploração de petróleo na Margem Equatorial, disse que as licenças para isso foram rejeitadas pelo Ibama por razões ambientais.

Afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu os parâmetros de atuação do governo ao defender na conferência climática COP28, realizada no final do ano passado nos Emirados Árabes Unidos, a necessidade de acabar com a dependência dos combustíveis fósseis.

