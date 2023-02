Marina Silva: Bolsonaro precisa ser investigado por genocídio contra indígenas

Apoie o 247

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (PSB-SP), reforçou que Jair Bolsonaro (PL) precisa ser investigado por genocídio contra povcos indígenas no Brasil. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva prepara uma operação para expulsar garimpeiros ilegais do local de um desastre humanitário em terras indígenas. "Acho que ele deveria ser investigado por cometer genocídio. O próprio Ministério da Justiça já está encaminhando a ação", disse ela.



Policiais armados e agentes de proteção ambiental farão nos próximos dias a primeira de uma série de operações de avião e helicóptero para expulsar milhares de garimpeiros. As ações previstas contra o garimpo ilegal tiveram repecussão na imprensa internacional, como no jornal britânico The Guardian.

O governo Lula decretou declarou estado de emergência recentemente depois que surgiram fotos de crianças e indígenas ianomâmis com problemas como desnutrição grave e malária. De acordo com a plataforma de notícias Sumaúma, pelo menos 570 crianças da Terra Ianomâmi morreram de doenças evitáveis ​​durante o mandato de Bolsonaro, um aumento de 29% na comparação com o mandato anterior. Os ianomâmis têm cerca de 30,4 mil índios e são a maior reserva indígena do Brasil.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou à Polícia Federal a abertura de um inquérito com o objetivo de apurar suposto crime de genocídio cometido por Bolsonaro.

A ministra do Meio Ambiente defendeu investimentos em tecnologia para ajudar no aumento da fiscalização contra desmatamentos e aumentar a produção agrícola sem precisar derrubar mais árvores. "Podemos triplicar nossa produção sem precisar cortar outra árvore".

