Deutsch Welle - Marina Silva diz que Brasil vai retomar protagonismo ambiental - Ao tomar posse no Ministério do Meio Ambiente pela segunda vez, Marina Silva fez críticas à gestão anterior e disse que o país deixará de ser pária internacional na área ambiental.A nova ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, garantiu nesta quarta-feira (04/01) que o Brasil voltará a ser protagonista e líder ambiental, depois dos "retrocessos" no governo de Jair Bolsonaro.



Numa sala no Palácio do planalto lotada com cerca de mil convidados, entre políticos, ativistas ambientais, indígenas, amigos e jornalistas nacionais e internacionais, Marina Silva assumiu hoje oficialmente o cargo de ministra do governo Lula, 14 anos depois de ocupar a pasta pela primeira vez.



"O governo brasileiro que sempre foi protagonista nessa discussão não se furtará a exercer esse papel de liderança nacional e internacional" afirmou Marina, que tem sido uma referência mundial no campo da ecologia durante décadas.

