Marina Silva é internada em Brasília

A ministra do Meio Ambiente está com suspeita de malária edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), foi internada nesta segunda-feira (13) após relatar sintomas de malária. A titular da pasta fez uma consulta médica no Hospital Brasília, no Lago Sul.

A doença é transmitida através da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Os principais sintomas são febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça.

Os casos de malária acontecem principalmente na Amazônia, onde a ministra esteve este mês. Ela foi a Roraima para verificar a situação dos indígenas ianomâmis.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.