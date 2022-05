Mata atlântica registra aumento de desmatamento, revela Inpe

Apoie o 247

247 - Dados do relatório da ONG SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgados nesta terça-feira (24) mostram que o desmatamento da mata atlântica voltou a crescer. A destruição saltou 66% em 2020-2021, em comparação ao período anterior (2020-2019). É o maior aumento percentual registrado desde o início do monitoramento, em 1985.

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo revela ainda que “no período de 2020-2021, foram derrubados 21.642 hectares do bioma, que mantém somente pouco mais de 12% de sua cobertura original”.

Somente dois estados tiveram redução de desmatamento e 15 apresentaram alta. No ranking dos estados mais devastados estão Minas Gerais, líder de desmate, levou ao chão 9.209 hectares de floresta. Em segundo lugar, a Bahia derrubou 4.968 hectares e o Paraná, com 3.299 hectares derrubados.

