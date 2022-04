Meta exclui perfis falsos geridos por militares brasileiros que promoviam desinformação sobre a Amazônia

Foram desativados 14 perfis e nove páginas no Facebook, e 39 perfis no Instagram. Militares brasileiros passavam-se por ativistas ambientais edit

Apoie o 247

ICL

Por Rebeca Borges, Metrópoles - A empresa Meta tirou do ar 14 perfis falsos atribuídos a militares das Forças Armadas Brasileiras. Investigação da empresa aponta que os acusados se passavam por ativistas ambientais e atacavam Organizações Não Governamentais (ONGs) ligadas ao assunto.

A informação consta no relatório trimestral elaborado pela empresa, divulgado pela rádio CBN nesta quinta-feira (7/4). No Facebook, uma das redes sociais da Meta, foram desativadas 14 perfis e nove páginas, com 1,170 seguidores.

Além disso, foram removidos 39 perfis no Instagram, com 23,6 mil seguidores. As identidades dos militares não foram reveladas. De acordo com a investigação, os suspeitos usam páginas falsas para defender que o Brasil tem feito ações positivas de combate ao desmatamento, com apoio do Exército.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE