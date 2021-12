Metade das emissões vêm de um décimo da população global, diz estudo

Apoie o 247

247 - Quase metade das emissões de CO2 vêm de um décimo da população global. Contudo, são os da parte de baixo que sofrem as consequências mais severas. É o que aponta o estudo “Desigualdade Mundial”, divulgado nesta terça-feira (7) e produzido pelo laboratório de mesmo nome.

O 1% mais rico emite 110 toneladas por pessoa, ou 16,8% do total de emissões globais. Os 10% mais ricos são responsáveis por 47,6% de todas as emissões globais, o equivalente a 31 toneladas por pessoa. Os 50% da base da pirâmide produzem apenas 12% do total de emissões, que correspondem a 1,6 toneladas por pessoa.

"A mudança climática vai ter maior impacto nos grupos de baixa renda no mundo. Essa é uma forma de desigualdade. E políticas ambientais que funcionam são políticas ambientais que se preocupam com a redução da desigualdade", destaca o principal autor do relatório e coeditor do laboratório, Lucas Chancel. (Com informações do Globo).

