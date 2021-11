Ministérios de Bolsonaro associam políticas públicas a falsa diminuição do desmatamento

Em reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, presidido pelo vice-presidente, Hamilton Mourão, representantes dos ministérios trataram como fato a redução do desmatamento no Brasil, o que não corresponde à realidade edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Cinco ministérios do governo Jair Bolsonaro (sem partido) disseram haver uma diminuição no desmatamento da Amazônia em função de ações diretas das pastas. Há dez dias, no entanto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrou que a área desmatada na Amazônia Legal no período 2020/2021 foi de 13.235 km², a pior em quinze anos.

Entre as políticas públicas citadas que teriam reduzido o desmatamento, segundo a Folha de S. Paulo, estavam: destinação de terras públicas a uso por posseiros - apontado por críticos como porta de entrada para a grilagem -, formalização do garimpo em região com pilhagem de ouro e impacto em comunidades indígenas e a intervenção militar na Amazônia.

Na última reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal, tanto o presidente do conselho, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, quanto representantes dos ministérios trataram como fato a redução do desmatamento no Brasil, o que não corresponde à realidade.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE