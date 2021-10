Mourão diz que está "tudo pronto" para retomada do Fundo Amazônia

Vice-presidente se reúne nesta segunda-feira (18/10) com o novo embaixador da Noruega e deve tratar do retorno do financiamento edit

Por Flávia Said, Metrópoles - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) disse nesta segunda-feira (18/10) que está “tudo pronto” para a retomada do Fundo Amazônia, criado em 2008 para distribuir recursos a projetos de prevenção e combate ao desmatamento e para a conservação e o uso sustentável das florestas na Amazônia Legal.

Questionado por repórteres sobre a retomada do fundo, o vice respondeu: “É aquela história, se a gente tiver um resultado bom, volta. Está tudo pronto, é só eles darem o sinal verde”.

Os governos da Alemanha e da Noruega são os principais financiadores do Fundo Amazônia. Os países europeus decidiram interromper os repasses em agosto de 2019, após queimadas recordes na região. Cerca de R$ 2,9 bilhões estão paralisados em uma conta bancária federal, de acordo com ONGs participantes do Observatório do Clima.

