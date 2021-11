Mourão: "o Brasil não é, nem nunca será, um vilão ambiental”

Apoie o 247

247 - O vice-presidente, Hamilton Mourão, disse nesta sexta-feira (5) que o Brasil nunca foi um vilão ambiental. A declaração acontece um dia após Mourão afirmar que o Brasil não precisa apresentar aos demais países como fará para alcançar as metas anunciadas na área ambiental , por se tratar de uma “questão interna”.

De acordo com reportagem da CNN Brasil, o vice-presidente afirmou ainda que o Brasil tem uma vegetação preservada graças à política ambiental do governo. “Quem voa nesse país, conhece ele, sabe a quantidade de vegetação que está preservada. A nossa legislação é extremamente pesada, é única no mundo”, afirmou.

Participando da terceira edição da Conferência de Comércio Internacional e Serviços do Mercosul nesta sexta-feira (5), Mourão disse que o governo Bolsonaro está “alinhado” com as políticas ambientais da Europa.

“Nosso trabalho na COP26 deixa muito claro que o governo brasileiro e a nossa sociedade partilham das preocupações europeias em relação a temas ambientais. Os principais acordos multilaterais em matéria de clima e biodiversidade carregam a digital dos negociadores brasileiros”, afirmou o vice-presidente.

