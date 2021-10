MPMG recomenda suspensão de obra da Heineken em sítio arqueológico histórico

Apoie o 247

247 - O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) recomendou à Secretaria Estadual de Meio Ambiente a suspensão das licenças prévias e de instalação para a fábrica da cervejaria Heineken em Pedro Leopoldo, na Grande BH.

A fábrica seria construída nas proximidades da reserva arqueológica onde foi encontrado o crânio de Luzia, o mais antigo fóssil humano das Américas.

O MP apontou irregularidades no processo de licenciamento, que fica a cargo da secretaria. Segundo os procuradores, o parecer da pasta sobre a obra não cita o sítio arqueológico da região.

A Heineken informou que manterá as obras suspensas. "A cervejaria reitera seu compromisso com a transparência e afirma que, de forma voluntária, manterá as obras suspensas enquanto contribui com a discussão junto aos órgãos envolvidos", diz a empresa, em nota. (Com informações da Folha de S.Paulo).

