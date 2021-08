Mudança climática acelera criação de deserto do tamanho da Inglaterra no Nordeste

Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) aponta que a região já tem enfrentado secas mais intensas e temperaturas mais altas que as habituais edit

BBC News Brasil - O último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), divulgado em 9/8, reforça que o Brasil abriga uma das áreas do mundo onde a mudança do clima tem provocado efeitos mais drásticos: o Semiárido.

O relatório aponta que, por causa da mudança do clima, a região — que engloba boa parte do Nordeste e o norte de Minas Gerais — já tem enfrentado secas mais intensas e temperaturas mais altas que as habituais.

Essas condições, aliadas ao avanço do desmatamento na região, tendem a agravar a desertificação, que já engloba uma área equivalente à da Inglaterra.

