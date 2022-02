Mudanças climáticas ameaçam produção mundial de alimentos

Apoie o 247

247 - As mudanças climáticas, já tão denunciadas mundo afora, ameaçam o mercado produtivo de alimentos do Brasil, diz Jamil Chade, do UOL. "O agronegócio brasileiro terá de sair ao socorro das florestas se quiser continuar a ser competitivo e com altas taxas de produtividade", afirma.

Governos de todo o mundo debaterão o tema na próxima semana. A constatação é de que as mudanças climáticas terão um profundo impacto no sistema de produção de alimentos no mundo. As produções de soja em países sul-americanos, como o Brasil, e outros cultivos também deverão ser atingidos.

As consequências das mudanças climáticas sobre a produção de alimentos poderá ainda aumentar a inflação e a fome em regiões do planeta.

A avaliação é do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês), prêmio Nobel da Paz em 2007.

