"Mudanças climáticas podem inviabilizar soja e gado no Brasil", diz professor da USP

O alerta é do professor do Instituto de Física da USP Paulo Artaxo. De acordo com o docente, na região central do país, a temperatura pode subir até 5,5 °C na próxima década. "Esse cenário vai fazer com que áreas onde hoje são produzidas soja e carne possam não ter mais condições de produzir competitivamente daqui a 10, 20, 30 anos", afirma