Mundo não atingirá meta de neutralidade de carbono até 2050, alerta agência

247 - Os planos estabelecidos para cortar as emissões globais de carbono ficarão 60% abaixo da meta de emissões líquidas zero para 2050, alertou a Agência Internacional de Energia (AIE), em informe publicado nesta quarta-feira (13).

No documento, a agência diz que o mundo está caminhando de forma "muito lenta para colocar as emissões globais em declínio sustentado em direção à neutralidade".

Enaltecendo os novos horizontes no mercado de energia, a AIE lamentou que o progresso seja combatido pela "resistência do status quo e dos combustíveis fósseis", como petróleo, gás e carvão, que representam ainda 80% do consumo final de energia.

Segundo a agência, 40% das reduções das emissões "pagam-se" por meio da eficiência energética, através de, por exemplo, parques solares ou eólicos. (Com informações do Globo).

