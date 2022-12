No apagar das luzes, Mourão propõe plano contra desmatamento da Amazônia

Apoie o 247

CartaCapital - O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) lançou um plano de combate ao desmatamento da Amazônia a 16 dias do fim do governo. O “Plano Nossa Amazônia” propõe o contrário do que o governo fez nos últimos quatro anos, permitindo aumentos recordes no desflorestamento.

Entre as propostas estão volta do Fundo Amazônia, paralisado pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles; a expansão do monitoramento do Inpe, desacreditado publicamente por Bolsonaro; e a criação de um plano de ação contra o desmatamento, que já existia e foi engavetado no primeiro ano de mandato.

