Novo embaixador da Noruega cobra do Brasil "plano concreto" contra desmatamento

247 - O novo embaixador da Noruega no Brasil, Odd Magne Rudd, cobrou das autoridades brasileiras um plano concreto de combate ao desmatamento, em declaração após se reunir com o vice-presidente, Hamilton Mourão.

“Nós temos algumas discordâncias sobre o Fundo Amazônia, mas estamos prontos para conversar”, disse o embaixador. “O Brasil precisa de um plano concreto para o desmatamento, precisa acordar um estilo de gestão do comitê”.

A jornalistas, Mourão afirmou que não há prazo para a retomada do Fundo Amazônia, que está paralisado desde agosto de 2019.

Criado em 2008 para combater e prevenir o desmatamento e financiar projetos de conservação e uso sustentável das florestas da Região Amazônica, o Fundo Amazônia é alvo de ataques de Jair Bolsonaro e do ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles. A Noruega, junto à Alemanha, é um dos principais financiadores do Fundo Amazônia. (Com informações da CNN Brasil).

