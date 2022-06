"O gado bolsonarista não está nem aí para a corrupção", diz delegado Saraiva após denunciar a "máfia da Amazônia"

Apoie o 247

247 - Ex-superintendente da Polícia Federal no Amazonas, o delegado Alexandre Saraiva afirmou que os bolsonaristas "não estão nem aí para a corrupção".

Ele denunciou há poucos dias a "máfia da Amazônia", citando nomes de políticos ligados a Jair Bolsonaro (PL) e que participariam do esquema: a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), os senadores Telmário Motta (Pros-RR) e Jorginho Melo (PL-SC) e outros.

"O mais absurdo de tudo que li das postagens do gado bolsonarista é que não estão nem aí para as informações de grilagem de terras e corrupção... Só me acusam de prevaricação (o que não é verdade). Nem uma palavra do gado sobre os crimes que apontei. Mostram bem a índole deles", escreveu Saraiva.

