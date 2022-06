Óleos causaram danos de R$ 525 milhões nas praias do Nordeste, calcula PF

Apoie o 247

ICL

247 - Peritos da Polícia Federal estimaram em R$ 525,3 milhões os danos causados pelo vazamento de óleo no litoral do Nordeste brasileiro, onde apareceram manchas em mais de mil localidades em 2019. As manchas chegaram às praias nordestinas no final de agosto de 2019 e, até março do ano seguinte, se espalharam por mais de 2.000 quilômetros (km) de extensão. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

A PF apontou o navio NM Bouboulina, de bandeira grega, como responsável pelo vazamento. A corporação terminou as apurações em 2020. Na época, a empresa Delta Tankers, proprietária do navio, afirmou que uma inspeção feita na embarcação não encontrou provas do vazamento.

De acordo com os peritos, o valor R$ 525,3 milhões deve ser atualizado quando for cobrado dos responsáveis e não representa a integralidade da estimativa de dano, mas um "valor mínimo com base em metodologias econômicas de custo de reposição de serviços ecossistêmicos e dispêndios públicos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE