Onda de massa polar vai derrubar as temperaturas em parte do Brasil; Confira a previsão completa

247 - Uma nova massa de ar polar deve provocar uma queda expressiva nas temperaturas no Centro-Sul do Brasil entre quinta-feira (2) e sábado (4), após a passagem de uma frente fria e a formação de áreas de instabilidade no Sul. A mudança no tempo deve atingir primeiro o Rio Grande do Sul e, em seguida, avançar por Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e parte de Mato Grosso.

As informações foram divulgadas com base em dados da Climatempo e de órgãos de meteorologia. Segundo a previsão, o frio será sentido principalmente durante as tardes, com máximas bem abaixo das registradas no início da semana em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre.

Na capital paulista, os termômetros ainda podem chegar a 28°C na quarta-feira (1º), mas a máxima prevista cai para 17°C na sexta-feira (3) e para 16°C no sábado (4). A mínima deve ficar próxima de 10°C nos dois dias. Apesar do aumento da nebulosidade, não há indicação de chuva volumosa para a cidade durante o fim de semana.

No Rio de Janeiro, o calor deve persistir até quinta-feira, com máximas próximas dos 30°C. A frente fria chega na sexta-feira, trazendo chuva, aumento de nuvens e queda na temperatura. No sábado, a máxima pode ficar em torno de 19°C, segundo a previsão citada pelo g1.

O Sul será a região mais afetada pela nova onda de frio. Porto Alegre deve ter uma das tardes mais geladas entre as capitais, com máxima de apenas 11°C na sexta-feira. A mínima prevista para a capital gaúcha é de 3°C, com sensação térmica mais baixa nas primeiras horas do dia.

Em áreas da Serra, da Campanha e do Planalto gaúcho, as temperaturas podem ficar próximas ou abaixo de 0°C. Há possibilidade de geada em diferentes pontos do Rio Grande do Sul, especialmente entre sexta-feira e sábado, quando o ar polar estará mais intenso sobre a região.

Curitiba também deve registrar uma virada brusca no tempo. A capital paranaense pode atingir 24°C na quarta-feira, mas a máxima cai para 16°C na sexta e para apenas 12°C no sábado. As mínimas devem ficar próximas de 6°C nos dois dias.

Em Florianópolis, a mínima pode chegar a 8°C na sexta-feira, com máxima perto de 16°C. No sábado, a capital catarinense deve seguir com muitas nuvens e temperaturas baixas, embora os maiores volumes de chuva estejam concentrados nos dias anteriores.

Antes da chegada do frio mais intenso, os três estados do Sul ainda devem enfrentar temporais. Santa Catarina, o centro-norte do Rio Grande do Sul e o sul do Paraná concentram as áreas com maior risco nesta terça-feira (30). A chuva pode vir acompanhada de raios, rajadas de vento e queda isolada de granizo.

As instabilidades atingem áreas que já acumularam volumes elevados de chuva nos últimos dias. Entre sexta-feira (26) e a manhã de segunda-feira (29), cidades gaúchas como Horizontina e Porto Mauá registraram acumulados próximos de 190 milímetros. Municípios de Santa Catarina e do Paraná também passaram de 100 milímetros no período.

Na quarta-feira, a formação de uma nova área de baixa pressão entre o Paraguai e o norte da Argentina deve reforçar as instabilidades. O sistema deve avançar em direção ao oceano e contribuir para a formação de um ciclone extratropical próximo à costa do Sul do país.

Embora o ciclone deva permanecer sobre o mar, ele ajudará a organizar uma nova frente fria. Com isso, a quarta-feira ainda será de risco para temporais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sul e sudoeste do Paraná. Há possibilidade de chuva forte, raios, rajadas de vento e granizo localizado.

No Rio Grande do Sul, as chuvas mais intensas são esperadas entre quarta e quinta-feira. Em Santa Catarina, o risco de volumes elevados permanece principalmente no oeste e no sul do estado. No Paraná, os temporais tendem a se concentrar nas áreas próximas às divisas com Santa Catarina e Paraguai.

A partir da noite de quinta-feira, o ar polar começa a ocupar uma área maior do país. A queda de temperatura será sentida primeiro no Rio Grande do Sul e depois avançará por Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

No Centro-Oeste, a queda não será tão acentuada quanto no Sul, mas deve ser perceptível. Em áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, as mínimas podem cair para perto de 12°C, especialmente nas madrugadas e primeiras horas da manhã.

No Sudeste, a mudança será gradual. A terça-feira começa com possibilidade de nevoeiro em diferentes áreas, enquanto a chuva fica mais restrita ao sul de São Paulo e ao litoral do Espírito Santo. No restante da região, o sol predomina e as temperaturas ainda sobem durante a tarde.

Em São Paulo, a aproximação da frente fria deve aumentar a nebulosidade na quinta-feira e alterar a direção dos ventos, reduzindo as temperaturas. A sexta-feira já deve amanhecer fria, com mínima próxima de 10°C, e a tarde não deve passar dos 17°C.

No Norte do país, a massa de ar polar não deve provocar queda generalizada das temperaturas. As menores marcas devem ocorrer no centro-sul e no sudeste do Tocantins, onde as mínimas podem variar entre 15°C e 16°C. Durante a tarde, porém, o calor segue forte no estado, com máximas entre 37°C e 38°C em áreas do centro-norte.

O sul do Pará também deve ter tempo quente e seco. Já Amazonas, Roraima, Amapá e o norte do Pará seguem sob influência da combinação de calor e umidade, com pancadas de chuva que podem ser fortes em alguns pontos, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

No Nordeste, a chuva permanece concentrada na faixa litorânea, entre Ceará e Bahia. As pancadas devem ser, em geral, fracas e passageiras, mas podem ganhar intensidade em trechos do litoral baiano e do Maranhão.

O interior nordestino continua sob calor e tempo seco. No centro-sul da Bahia, as mínimas podem variar de 13°C a 15°C. Já no Sertão do Piauí e em outras áreas do interior, as máximas podem chegar a 35°C ou 36°C, com umidade abaixo de 20% nos pontos mais secos.

A chegada da massa de ar polar marca uma mudança relevante no padrão do tempo após dias de instabilidade no Sul. A combinação de frente fria, baixa pressão e ar polar deve manter o Centro-Sul em alerta para chuva forte, queda acentuada de temperatura, geada e sensação térmica baixa nos próximos dias.