ONU: mundo tem 50% de chance de aquecer 1,5° C até 2026

De 2017 a 2021, a probabilidade era de 10%, mas passou "para quase 50% no período 2022-2026", indicou a Organização Meteorológica Mundial, da ONU

247 - A Organização Meteorológica Mundial (OMM), da Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou nesta terça-feira (10) que existe uma probabilidade de quase 50% de o planeta ficar 1,5°C mais quente nos próximos cinco anos. De 2017 a 2021, a probabilidade era de 10%, mas passou "para quase 50% no período 2022-2026", indicou a OMM.

De acordo com o novo boletim sobre o clima divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) das Nações Unidas, as chances de ultrapassar +1,5° C aumentam desde 2015, quando esse risco era praticamente nulo.

O relatório também apontou que existe 90% de chance dos anos entre 2022 e 2026 serem mais quentes, na comparação com os últimos cinco.

