Organização Meteorológica Mundial prevê 2024 ainda mais quente que 2023

247 - A Organização Meteorológica Mundial (OMM) divulgou nesta sexta-feira (12) um relatório que confirma 2023 como o ano mais quente já registrado, reforçando as preocupações sobre as mudanças climáticas e seus impactos e prevendo um cenário ainda pior para 2024. A média global de temperatura durante o ano ficou significativamente acima dos níveis pré-industriais, aproximando-se perigosamente dos limites estabelecidos no Acordo de Paris.

O fenômeno do El Niño contribuiu para a intensificação das mudanças climáticas, resultando em temperaturas elevadas durante a segunda metade de 2023. O informe da ONU, baseado em dados de serviços meteorológicos de todo o mundo, também inclui um alerta preocupante: "espera-se que 2024 seja possivelmente ainda mais quente", segundo relata Jamil Chade, do UOL.

António Guterres, secretário-geral da ONU, expressou inquietação, afirmando que as ações humanas estão "queimando a terra". Ele destacou a necessidade de ações urgentes, classificando 2023 como uma "prévia do futuro catastrófico" que aguarda a humanidade se medidas "revolucionárias" não forem tomadas agora.

A temperatura média anual global se aproximou de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, ultrapassando significativamente os níveis médios dos últimos anos. Esse aumento é simbolicamente crucial, uma vez que o Acordo de Paris visa limitar o aumento da temperatura global a longo prazo a não mais que 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Desde os anos 1980, cada década tem superado a anterior em termos de temperatura, com 2016 e 2020 anteriormente classificados como os anos mais quentes, registrando 1,29°C e 1,27°C acima da era pré-industrial, respectivamente.

Em 2023, o calor extremo teve impactos diretos na saúde e contribuiu para incêndios florestais devastadores. Chuvas intensas, enchentes e ciclones tropicais de rápida intensificação causaram destruição, perdas econômicas e tragédias humanas.

