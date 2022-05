Órgão da OEA cobra medidas para proteger povo Yanomami por situação de 'extrema gravidade'

A CIDH denunciou a presença de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami, a maior reserva indígena do país em extensão territorial, prejudicando os direitos dos indígenas edit

247 - A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),da Organização dos Estados Americanos, solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos que intervenha para proteger o povo Yanomami devido a "situação de extrema gravidade e urgência de danos irreparáveis aos seus direitos no Brasil".

A CIDH denunciou a presença de garimpeiros ilegais na Terra Yanomami, a maior reserva indígena do país em extensão territorial, prejudicando os direitos dos indígenas. Os garimpeiros buscam ouro, cassiterita e outros minérios no território.

É a primeira vez que uma Corte internacional é acionada por parte de um organismo estrangeiro com um pedido para que determine a obrigação do estado brasileiro a agir de forma imediata para proteger os indígenas, segundo o jornalista Jamil Chade, do Uol.

“Cresce a pressão internacional contra o presidente Jair Bolsonaro e contra a ausência de políticas para garantir a vida de indígenas diante da invasão de garimpeiros, muitas vezes estimulada por aliados do Palácio do Planalto”, destaca o colunista.

