Órgão de conservação ambiental, ICMBio ordena reduzir gastos em até 80%. Cortes podem afetar fiscalização

247 - O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) afirmou que precisa diminuir gastos e orientou servidores a limitar as atividades do órgão. Áreas do instituto vêm sendo avisadas, desde a última terça-feira (1º), que devem reduzir despesas em até 80%. A informação foi publicada nesta quinta-feira (3) pelo jornal Folha de S.Paulo.

De acordo com email enviado pelo comitê gestor às unidades do ICMBio, a ordem é "cancelar todas as operações de fiscalização que dependem de recursos orçamentários (diárias, passagens, combustível, suprimento...) planejadas para a primeira quinzena de novembro".

Na mensagem, o comitê gestor afirmou que as atividades realizadas para cumprir ordens judiciais devem ser "racionalizadas ao máximo". Segundo o comunicado, todos os trabalhos estão com "sua execução vinculada à existência de recursos", a partir da segunda quinzena do mês até o final do ano.

