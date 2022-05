Para justificar Musk, Bolsonaro critica satélites brasileiros, que são elogiados por ambientalistas

Apoie o 247

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse a apoiadores, no Palácio da Alvorada, que os satélites brasileiros não têm uma “fotografia correta” quando há nuvens. A declaração foi divulgada nesta terça-feira (24/5) por um canal simpatizante ao governo. Ele não apresentou evidências que comprovassem sua fala.

O chefe do Executivo federal comentava o anúncio do empresário Elon Musk, com quem se reuniu na última semana, de que iria monitorar a região amazônica por meio da Starlink, rede de satélites do bilionário. Não foram divulgadas informações sobre a parceria entre a empresa e o governo brasileiro, nem como o monitoramento será feito.

“O Musk tem uma rede de satélites, né? A ideia dele é levar internet para a Amazônia toda, de graça, e com os satélites, ajudar a observar a Amazônia. Porque os nossos satélites, atualmente, quando tem nuvens, não têm uma fotografia correta”, afirmou Bolsonaro.

