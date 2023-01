Pará sai na frente e pode sediar encontro climático mundial

Apoie o 247

247 - O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), oficializaram em reunião com o novo chanceler, Mauro Vieira, a candidatura da capital paraense para sediar a COP30, em 2025, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

A realização do encontro climático na Amazônia foi uma promessa feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda durante a transição, ao participar da edição do evento realizada no Egito, no ano passado.

A realização da COP30 no Brasil vai ser uma demonstração de que o país retomou o protagonismo com o tema do aquecimento global, após a gestão desastrosa de Jair Bolsonaro.

