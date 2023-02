Parlamentares criticam a indicação de Ricardo Salles para a Comissão de Meio Ambiente da Câmara

Apoie o 247

247 - Políticos fizeram críticas ao ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles à Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. De acordo com o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), é um "absurdo". "É a raposa tomando conta do galinheiro. Não podemos permitir o ex-ministro do 'passar a boiada' em uma Comissão tão importante", escreveu.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) disse que "Ricardo Salles na presidência da Comissão de Meio Ambiente é como…. não sei, Ricardo Salles na presidência da Comissão de Meio Ambiente".

A deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS) disse que Salles é o "exterminador do futuro, o advogado de madeireiro, o que queria 'passar a boiada'". "Só pode ser piada! Nós lutamos p/ derrubar Salles do MMA".

As críticas a Salles aumentaram a partir de 2020. Naquele ano, o então ministro participou de uma reunião ministerial do dia 22 de abril, quando pediu que o governo Jair Bolsonaro aproveitasse a atenção da imprensa voltada à pandemia para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

