Pastor é preso suspeito de abusar de três meninas indígenas, diz polícia

247 - A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu um pastor, de 62 anos, suspeito de abusar sexualmente de três meninas, com idades entre 9 e 10 anos, na tarde dessa quinta-feira (20). De acordo com o boletim de ocorrência, o suposto abuso aconteceu em uma igreja localizada em uma aldeia indígena de Aquidauana (MS) - a 138 quilômetros (km) de Campo Grande, capital do estado. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (21) pelo portal G1.

O pastor utilizaria o momento de oração na igreja para cometer o suposto delito, informou a denúncia feita à polícia. O caso está sendo investigado como estupro de vulnerável e a polícia apura se existem outras possíveis vítimas

Os casos chegaram ao conhecimento da polícia por meio Conselho Tutelar da cidade que receberam denúncias de abuso sexual.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Isabelle Sentinello, as vítimas passaram por exame de corpo de delito, sendo constatada uma lesão, no peito de uma das crianças.

"As meninas são de uma aldeia, em Aquidauana. Ouvimos as mães das vítimas e foi feito exame de corpo de delito em uma das vítimas, onde foi constatado a mama lesionada. As meninas relataram que ele passava a mão nos seios das crianças e nas coxas, próximo a parte íntima", disse.

Em depoimento, o religioso justificou tocar nas crianças em um ato de oração, mas não em cunho sexual. Segundo ele, o ato era de consagração.

