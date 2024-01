PF aguarda apoio de R$ 120 milhões do Fundo Amazônia para o combate de crimes ambientais

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal está aguardando a aprovação de um repasse de R$ 120 milhões provenientes do Fundo Amazônia, destinados a investimentos em ações de combate aos crimes ambientais. Esse aporte financeiro é considerado pela instituição como algo inédito nesse setor de atuação.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, o Fundo Amazônia é financiado por doações de governos estrangeiros e, desde o ano passado, está sob a administração do BNDES. O governo central anunciou que o Fundo Amazônia recebeu um montante total de R$ 3,9 bilhões em 2023.

O valor destinado à Polícia Federal superará as contribuições da Dinamarca e da União Europeia, que foram de R$ 107 milhões e R$ 106 milhões, respectivamente. Entre os projetos planejados pela PF, estão a construção de cinco bases terrestres integradas na Amazônia Legal, além de uma instalação fluvial.

