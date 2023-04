PF deflagra operação contra suspeitos de intermediar a compra de ouro ianomâmi

Operação Ponte de Ouro investiga grupo suspeito de movimentar mais de R$ 30 milhões com a compra e venda de ouro ilegal. edit

Apoie o 247

ICL

Secom/PF - A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (25) a operação Ponte de Ouro, com o objetivo de investigar suspeitos intermediar a compra de ouro extraído ilegalmente da Terra Indígena Ianomâmi.

São cumpridos 8 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima.

As investigações tiveram início após garimpeiros ilegais terem sido presos pelo exército em 2020 em solo ianomâmi e conduzidos à PF, quando informaram para quem vendiam o ouro extraído ilicitamente da área.

O inquérito policial aponta que o grupo teria movimentado mais de R$ 30 milhões em 4 anos, e, através de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração, receberiam valores de diversos estados do país.

Para evitarem levantar suspeitas, os envolvidos buscariam sacar os grandes valores de forma fracionada. As investigações seguem em andamento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.